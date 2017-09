Selena Gómez aparece en público tras su trasplante de riñón Selena Gómez. / Instagram La artista se ha trasladado a vivir a Nueva York junto a su pareja The Weeknd en un lujoso apartamento por el que paga unos 16.000 dólares al mes EL NORTE Miércoles, 27 septiembre 2017, 12:32

Selena Gómez ha sido fotografiada por primera vez después de que confesara que había sido sometida a un trasplante de riñón. Lo hace unas semanas después de que publicase en las redes sociales una fotografía con la que desvelaba que una amiga suya le había donado un riñón para poder seguir luchando contra el lupus, según recoge 'Chance'.

La artista, una vez recuperada, se ha sumado al rodaje de la nueva película de Woody Allen, mientras tanto se ha podido ver a la ex de Justin Bieber paseando por las calles de Nueva York, ciudad en la que ha establecido su residencia junto con su novio, The Weeknd. Se trata de un lujoso apartamento en Greenwich Village por el que pagan al mes, unos 16.000 dólares.

Parece que la vida de Selena vuelve a la normalidad, después de un verano bastante complicado, como ella mismo ha explicado en su perfil de Instagram: «Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con vosotros».