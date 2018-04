Sandra Barneda habla por primera vez de su relación con Nagore Robles Sandra Barneda. La presentadora ha hablado abiertamente de la unión sentimental que tiene con la colaboradora A. GUERRA/CORAZÓN Martes, 3 abril 2018, 07:39

Se dijo que iban a casarse, pero parece que aquella insinuación de pedida de mano fue más un juego de Nagore Robles que algo en serio que vaya a cumplirse a corto plazo. Eso sí, Sandra Barneda ha hablado, alto y claro, de que no le importaría. Y de que le gustaría que, ese día, fuese una gran fiesta.

Lo ha hecho en una pequeña entrevista concedida este fin de semana a un programa de Telecinco donde, por primera vez, ha abierto su corazón y ha hablado de relación con Nagore. «Me siento bien llevando a mi pareja a una entrevista o a una cena de trabajo, o que me lleve ella. Y me siento bien porque no me siento silenciada a mí misma», aseguraba. (Más información en Mujerhoy.com)