'Sálvame' pone cara al novio del Maestro Joao El Maestro Joao en 'Supervivientes'. / Telecinco Se trata de Luismi, un joven de 22 años que mantiene una relación con el concursante de 'Supervivientes 2018' EL NORTE Jueves, 24 mayo 2018, 11:06

El pasado domingo 20 de mayo el enigmático Maestro Joao recibía, por fin, una visita en la isla de 'Supervivientes'. El vidente tenía muchas ganas de que alguien cercano fuera a verle, tal y como lo expresó en varias ocasiones: «Me da igual quien sea, alguien de mi familia, el portero, una vecina de antes, quien sea», pedía el vidente por tener una visita. Ante tantas peticiones, el concurso accedió a que fuera a visitarlo su sobrina, a quien abrazó con mucho cariño.

Pero después, la depresión volvía atenazar al concursante y volvía a pedir algo de suerte y la visita de su novio. Poco se sabía de él, pero 'Sálvame' ha logrado ponerle rostro. Se llama Luis Miguel y tiene 24 años, por eso Joao lo llama 'el niño'.

Tras salir a la luz esta información, el joven llamó al programa para intentar aclarar algunos aspectos. Señaló que se habían conocido en una página de contactos y que al principio le echó para atrás su edad, pero luego le encantó su romanticismo: «Sabía su edad, pero no a qué se dedicaba, me gustan los hombres maduros. Un día quedamos y a partir de ahí empezamos a mensajearnos. Al principio me echaba para atrás la diferencia de edad, pero me gustó su forma de ser, es un hombre muy generoso y siempre intenta complacerme», señalaba el joven.

No obstante, Luis Miguel no le considera su pareja: «Nunca me he considerado su novio, sino su amigo. No tenemos una relación de pareja, nos vemos de vez en cuando, damos un paseo... Pero casi nunca nos vemos más de una vez por semana».

Por su parte, la pareja del vidente tiene claro que el único interés del joven es el dinero de su pareja, aunque el joven lo niega y señala que de haber querido dinero o fama, habría acudido a los platós desde que comenzara el concurso: «Nunca le he pedido nada, a mí me ha invitado siempre».

Engaño

Por su parte, David Valldeperas, director y presentador la pasada tarde del programa, informaba de lo que había pasado durante la tarde: «Os tengo que contar algo que ha pasado y que algunas veces nos pasa. Os tengo que decir que este sí es Luismi, pero quien ha llamado no era Luismi, será un bromista o un estafador. El equipo de este programa es implacable con estas cosas, pero esta vez nos la ha colado. Este señor, que sabemos quién es y que ya nos concemos. Nos la intenta colar cada día, aunque nunca lo consiguen, pero la verdad que el de hoy lo tenía muy bien montado. Esta tarde no lo hemos podido escuchar, pero sí lo vamos a escuchar en la gala de esta noche de 'Supervivientes'«, afirmaba.