Salen a la luz las razones del divorcio de Jennifer Aniston y Justin Theroux Jennifer Aniston y Justin Theroux. / Reuters La pareja ha decidido, por el momento, seguir siendo amigos EL NORTE Lunes, 19 febrero 2018, 16:50

Jennifer Aniston y Justin Theroux emitieron un comunicado en el que anunciaban su decisión de separarse. Una información que hicieron pública unos días después de que la actriz celebrase su cumpleaños, el pasado 11 de febrero, rodeada de amigas y con la ausencia de su marido.

Por el momento no se han desvelado las auténticas razones que les han llevado a tomar esa decisión. No obstante, 'The New York Post' ha publicado una información haciendo culpable al odio que tiene Jennifer Aniston por Nueva York, por su falta de intimidad.

Este modo de ver la vida, es completamente contraria a la de Justin Theroux que es un enamorado de la Gran Manzana, al contrario de lo que le sucede con Los Ángeles, ciudad en la que estaría encantada de vivir Jennifer Aniston. Fuentes cercanas a la pareja han comentado que «A medida que los actores pasaban más tiempo separados por culpa del trabajo, los problemas se iban haciendo cada vez más grandes. Él está muy centrado en su trabajo, y Jenny es una chica con carácter y un poco complicada».

Curiosamente, la noticia se ha hecho pública poco después de que la actriz concediera una entrevista a un revista de decoración y arquitectura en la que dijo: «Veo a mi alrededor a mi marido, mis perros y nuestra casa, y no me gustaría estar en ningún otro sitio .»