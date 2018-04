Sale a la luz el pasado oscuro de Jorge, el marido de la superviviente Saray A la izquierda Jorge, marido de Saray Montoya, junto a Farruquito en el juicio. / BEKIA La pareja de Montoya fue el copiloto de Farruquito la noche del accidente en el que murió un hombre EL NORTE Miércoles, 4 abril 2018, 11:13

Saray Montoya se ha convertido en una de las grandes protagonistas de 'Supervivientes 2018' sobre todo por sus idas y venidas que están comenzando a molestar a la audiencia, además de sus continuas broncas con sus compañeros. Para defenderla, cuenta en el plató con su marido Jorge, que cada vez tiene más duro salvarla. Para intentarlo por última vez acudió al programa 'Sálvame'.

Pero lo que el no sabía era que iba a salir un tema del pasado por el que podía haber ingresado en prisión. María Patiño le preguntaba por este tema: «Tú has sido amigo de Farruquito y de Farru, como hermanos, pero ahora no os habláis. Cuenta lo que hizo Saray», decía la colaboradora. Aunque Jorge todavía no adivinaba el porqué esa pregunta de Patiño: «Saray nada, con ellos nada. Nos distanciamos por enfados de familia. Farruquito es primo de Saray, pero son enfados de familia, porque yo he sido más familia que mi mujer», reconocía Jorge, según recoge el portal 'Bekia'.

Patiño seguía con su interrogatorio: «Porque tú te has portado con él como un hermano». Pero, en ese momento, era Kiko Hernández quien se percataba de las imágenes que aparecían en la pantalla del programa: «Estamos viendo imágenes del juicio de Farruquito. Ellos han sido muy amigos, como familia, ahí podemos ver a Jorge». Paz Padilla, presentadora de 'Sálvame', caía en la cuenta de que Jorge estaba sentado en el banquillo de los acusados, al lado del bailaor: «Pero ese eres tú. ¿Qué hacías ahí?», preguntaba incrédula. El marido de Saray, por su parte, comentaba: «Nada, yo era el copiloto del atropello. Yo iba con él. Pero esas cosas son para olvidarlas. Él ya ha pagado ya y yo no quiero entrar en esos temas», decía muy serio.

Patiño le seguía preguntando: «Pero tú por qué no le dijiste '¿vamos a ayudar a esta persona?'». Y Jorge no tuvo más remedio que contestar de forma sincera: «Porque hay que verse en esa situación, es fácil hablar, pero hay que vivirlo. Fue cosa del miedo, mucho. Yo veo esas imágenes y me pongo nervioso. Yo no lo he superado y él tampoco. Me atormenta la vida del que falleció y el haberle podido ayudar, pero hay cosas en la vida que no se pueden rectificar. Pasan y pasan. Y no hay más. Lo sentimos mucho y si se pudiera rectificar, lo haría. Pero no quiero hablar de este tema, es muy doloroso», reconocía.

La presentadora le recordaba: «Tú estuviste imputado y tú eras el copiloto, él acusó a su hermano, que era menor de edad, para librarse de la cárcel y a ti te imputaron por encubrimiento, pero no te acusaron». Aunque Jorge rectificó su información: «Sí, en principio sí que me acusaron, pero luego recurrimos y, gracias a Dios, quedé absuelto».

Sobre su distanciamiento con Farruquito, Patiño le preguntaba: «Tú diste la cara por Farruquito, pero, ¿por qué das la cara por él, lo proteges y no os habláis?», preguntaba. Por su parte Jorge, sin entrar en más detalles, admitía que el distanciamiento existente no iba por esos derroteros: «Son cosas familiares, en todas las familias hay alguien que no se habla con gente de su familia y no pasa nada». Además, Antonio Tejado conseguía hablar con el protagonista: «He hablado con Farruquito, me dice que su enfado no tiene nada que ver con Saray y que, en este momento y como familia que son, le dan todo su apoyo para el concurso», comentaba el colaborador.

