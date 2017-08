Rayden reconoce que le ponen una nueva etiqueta por la novia que tiene Irene Junquera bromea con su novio Rayden. / Instagram El rapero acudió al programa 'Hoy por hoy' de la Cadena Ser donde bromeó por la multitud de etiquetas que le colocan EL NORTE Jueves, 3 agosto 2017, 11:53

El pasado 26 de junio, Irene Junquera y el piragüistas español Cristian Toro rompieron su relación que había comenzado tres años antes. Aunque algunos medios responsabilizaron al deportista de la ruptura, él declaró que se había tratado de «una decisión bilateral». Cuando le preguntaron si se había acabado el amor, contestó: «Por mi parte, no... pero bueno, no lo sé».

La presentadora también fue abordada por los periodistas, pero ella fue más tajante: «No me apetece hablar sobre mi vida personal», decía.

Pero por lo que parece, la joven no tardó demasiado en rehacer su vida sentimental ya que el 6 de julio, los fans de la periodista hablaban de que mantenía una relación con el rapero Rayden y todo a raíz de una foto de él en Instagram en la que no desvelaba con quién compartía un romántico paseo cogido de la mano, pero se le veían unas sandalias 'misteriosas', según publica Vertele.

Los usuarios compararon esas sandalías con unas que se había puesto Junquera y al ser iguales relacionaron...y diecisiete días después, el 23 de julio, se confirmaron los rumores, después de que Ryden subiera a Instagram una foto junto a Irene Junquera. Y, además, el pasado domingo, la presentadora compartió una foto felicitando el cumpleaños al rapero. Anteriormente ya se les había visto juntos en público en la boda de Risto Mejides y Laura Escanes.

El rapero también ha hablado de su chica, aunque sin nombrarla, en una entrevista que le ha realizado Macarena Berlín en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser.

La periodista comentó que se le conocía como «el rapero que gana las batallas de gallo»y él ha aclarado que fue porque «estuve presentando un programa de rap en MTV, y era 'el rapero de la MTV,' luego saqué un tema benéfico para Lorca y era 'el de Lorca', luego colaboré con Dani Martín y era 'el que colabora con tal'...».

Macarena, a modo de broma, también le ha recordado una etiqueta anterior «también has rapeado con El Guernica detrás», una etiqueta a la que Rayden no ha dicho que no. El comentario ha dado paso a que Toño Fraguas, colaborador del programa, le dijera que una etiqueta anterior fue «el rapero que trabaja en una tienda de ropa», a lo que Ryden contestó «Sí, sí, muchísimas. Y ahora también por la pareja que tengo, pues otras etiquetas», refiriéndose a Irene Junquera.