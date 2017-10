Rumores de boda de Alba Carrillo y David Vallespín La modelo Alba Carrillo. / Instagram Kiko Hernández ha comentado que la modelo tienen decidida la fecha del enlace, el 1 de septiembre de 2018 EL NORTE Jueves, 19 octubre 2017, 13:25

Alba Carrillo, a pesar de los complicados momentos por los que está atravesando con su ex Fonsi Nieto a cuenta de la custodia de su hijo, también dispone de tiempo para mostrar lo enamorada que está de su novio, David Vallespín. Tal es así que en el programa 'Sálvame' se ha llegado a hablar de boda. Según ha apuntado uno de sus colaboradores, Kiko Hernández, la pareja tendría hasta la fecha decidida, el 1 de septiembre de 2018.

No obstante, la modelo ha desmentido esa noticia'. En una entrevista para el portal 'Chance', Alba Carrillo señalaba que «que no, que no me caso. Me da como ardor de estómago». Sobre si viven juntos, comenta que «bueno, ahí estamos. Es progresivo, no es de hacer la mudanza. Pero ya lo que está claro es que él se vendrá a mi casa, yo ya no me voy a casa de nadie, a mí ya no me echan más de mi habitáculo».

A pesar de que el novio intenta mantenerse alejado de la prensa, hace unos días se le pudo ver compartiendo momentos cómplices en presencia del pequeño Lucas, lo que demuestra que la relación entre ambos funciona, según publica el portal 'Chance'.

Parece que Alba Carrillo ha vuelto a poner el rumbo adecuado a su vida y ya tiene olvidado el romance que mantuvo con Feliciano López, y todo ello gracias a David Vallespín.