El Rubius rompe exclusivas al presentar a su novia, Irina Isasia Irina Isasia, la novia de El Rubius. / Instagram El youtuber, conocedor del interés que despierta entre los reporteros del corazón, ya avanzó hace un año que tenía pareja EL NORTE Miércoles, 6 septiembre 2017, 19:00

El Rubius no quiere que nadie se lucre a su costa. Gran conocedor de los medios de comunicación, especialmente de los llamados del 'corazón', este popular youtuber se ha adelantado a los 'cazaexclusivas' y ha decidido presentar, oficialmente, a su novia.

Pero antes, concretamente hace un año, también se adelantó a todos anunciando que tenía pareja. Como recoge la web de 'El HuffPost', en una cadena de tuits, El Rubius hizo la siguiente confesión: «Venga, antes de que más gente intente sacar dinero y provecho de la situación, lo diré yo. Tengo novia desde hace unos meses. Supuestamente me han seguido unos paparazzi hasta para cagar, pero bueno. Ya uno no puede tener privacidad. Y si no he dicho nada antes es por que tengo mis razones y a lo mejor algún día las doy. Pero eso, me parece muy enfermizo todo esto».

Y ahora El Rubius ha dado un paso más. En uno de sus vídeos, durante un instante, aparece su novia, Irina Isasia, de 23 años. «Ha llegado el momento. Por primera vez en la historia os presentaré a mi novia. La última vez que fui de vacaciones con mi señora nos estuvieron persiguiendo los paparazzi, así que he decidido presentárosla yo directamente».

En el vídeo, la propia Irina interviene ante una de las preguntas de El Rubius: «¿Cuáles son tus primeras palabras?». Ella recurre a una de sus más famosas frases para responder: «Muy buenas, criaturitas del Señor». Isasia también es habitual en las redes sociales. En Instagram, concretamente, cuenta con 117.000 seguidores.