Rozalén cuenta la historia de amor prohibido de sus padres

EL NORTE Miércoles, 28 marzo 2018, 17:52

Rozalén fue la invitada de anoche de 'El Hormiguero', una cantante que, según recordó en el espacio presentado por Pablo Motos, estudió Psicología y Musicoterapia, por lo que pensó que su vida iba a estar encarrilada en ese campo, pero al final decidió que su camino estaba en los escenarios donde interpretar sus canciones. «No me puedo quejar de nada, me lo he currado un montón, pero ha merecido la pena», le contaba al presentador, que invitó a la cantante a su programa para que le cantara el single 'La puerta violeta', «un tema que nació en un momento delicado en el que necesitaba pintar una puerta de violeta, el símbolo del feminismo, de la igualdad... Es un portazo contra la violencia machista», explica.

Motos le contó que su canción favorita era 'Amores prohibidos', un tema que cuenta la historia de amor de los padres de la cantante. «Mi padre fue sacerdote durante diez años, pero se enamoró de mi madre y ambos lo pasaron muy mal porque era en los años setenta y los criticaron mucho», apuntó Rozalén.

Motos le preguntó si había sufrido desengaños amorosos en su vida, a lo que le contestó: «Un montón, claro, si no vivimos cosas no sabemos cómo contarlas».

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista se produjo cuando le preguntó que sintió cuando descubrió que su canción 'Girasoles' era la favorita de Gabriel, el niño de Níjar. «Lo que más me impactó es que su madre, que tenía tantos motivos para odiar, en un momento en el que todo el mundo hablaba de rencor y venganza, coge esa canción y la utiliza como herramienta para enviar un mensaje de amor. Me quedo con eso».