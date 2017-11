Ana Rosa Quintana responde a María Teresa Campos La presentadora le recuerda a la Campos que «las cosas de hace 20 años son de hace 20 años» EL NORTE Miércoles, 29 noviembre 2017, 11:44

Muchos rostros conocidos se dieron cita el pasado lunes en el Palacio de Cibeles, donde se llevó a cabo el acto benéfico MadWomen Fashion Brunch, en el que se reúne moda, gastronomía y música. Entre esos rostros conocidos se encontraba el de Ana Rosa Quintana, quien no dudó en hablar para el portal 'Chance' de su polémica con María Teresa Campos.

Cuando le preguntaron por la entrevista que concedió la Campos a Risto Mejide en 'Chester', ésta simplemente contestó que «la verdad es que no la vi, pero a mí me parece bien todo lo que haga María Teresa», y añadió: «Las cosas de hace 20 años son de hace 20 años y no tengo ningún interés, yo admiro mucho a Teresa, la quiero mucho y todo lo que haga me parece bien».

Sobre la posibilidad de ser entrevistada, ella no mostró entusiasmo alguno: «No, nada. Yo creo que eso lo expliqué el otro día, estuvo Risto en el programa, yo tengo mucha exposición porque hago un programa y llevo 20 años haciendo programas diarios de muchísima duración. Tengo una revista, tengo mucha exposición e intento tener mi vida privada, resguardo y creo que hasta ahora lo voy consiguiendo. Todo lo que tengo que decir ya lo he dicho y opino libremente de todo, pero también hay que guardar un poquito para nosotros y para nuestra familia».