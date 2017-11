Ana Rosa Quintana se plantea renovar sus votos con su marido La presentadora recordó: «A mí aún me queda media boda, que yo no estoy casada por la Iglesia» EL NORTE Viernes, 24 noviembre 2017, 11:57

La boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco ha sido uno de los temas que se han tratado en el 'El programa de Ana Rosa'. Los comentarios sobre el enlace han derivado en lanzar al aire especulaciones sobre otra deseada boda dentro de la misma familia, entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Sobre la posibilidad de que acaben casándose, Alessando Lequio ha sido tajante: «Con 80 años ya no te casas. ¿Para qué?».

El comentario del Conde, según narra 'Bekia', difiere de lo que pensaba al respecto Ana Rosa Quintana ya que para ella no hay edad para celebrar una boda. En ese momento, Lequio le ha propuesto a la presentadora que, entonces, vuelva a casarse con su marido, Juan Muñoz, si quiere boda y ésta contestó: «A mí aún me queda media boda, que yo no estoy casada por la Iglesia», mostrándose receptiva a dar de nuevo el 'sí, quiero': «Vete tú a saber si no cojo y me caso a los 80», apuntaba Quintana.