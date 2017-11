Ana Rosa Quintana y María Teresa Campos, compañeras pero no amigas 01:33 Ana Rosa Quintana (izda.) y María Teresa Campos. / Telecinco Las presentadoras se han enfrentado utilizando diferentes programas EL NORTE Lunes, 27 noviembre 2017, 14:35

María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana nunca han mantenido una relación extraordinaria, quizá motivado porque ambas han compartido programas similares. Mientras la primera optó en 2004 por dejar Mediaset para aterrizar en Antena 3, la segunda hizo el camino a la inversa.

Unos años después, María Teresa regresó a Telecinco, pero no con el hueco que había ocupado Quintana. En ese momento, la Campos fue entrevistada en 'El programa de Ana Rosa' donde no dejaron de lanzarse dardos: «Me hubiera gustado que miraras a la cámara y dijeras: Teresa, estoy contigo».

A pesar de que llevan siendo compañeras de cadena desde hace muchos años, María Teresa no parece haberla perdonado del todo, como ha dejado claro en la entrevista que ayer, 26 de noviembre, le hizo Risto Mejide en 'Chester', donde dijo cosas que no entusiasmaron a Quintana: «Yo te puedo querer mucho, pero te digo que firmaste el contrato antes de que yo me fuera», dijo Campos, refiriéndose a Ana Rosa, quien, a su vez, daba a Mejide su opinión al respecto: «Si tu quieres a una persona no aireas cosas que no son bonitas. Cuanto más remueves, más huele. Yo tengo la conciencia tranquila».

Entre medias de esta guerra, María Teresa Campos se ha quedado sin su espacio propio mientras Ana Rosa Quintana sigue liderando las mañanas de Telecinco, según publica 'Bekia'.