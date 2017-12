Rosa López participará en la gala de Navidad de 'OT' La ganadora de la primera edición del talent show musical de la cadena pública cantará con Amaia EL NORTE Jueves, 7 diciembre 2017, 18:34

Televisión Española está calentando motores para la Navidad. Muestra de ello es que han programado una edición de Navidad de 'Operación Triunfo' por todo lo alto. La ganadora de la primera edición, Rosa López será uno de los nombres que esté en la mencionada junto a sus compañeros Bustamante, Manu Tenorio, Naim Thomas, Gisela, Nuria Fergó, Álex, Natalia, Alejandro Parreño, Vero y Geno, según publica Ecoteuve.

Por unas horas los telespectadores podrán revivir algunos de los dúos más memorables de aquella edición. La gala tendrá numerosas actuaciones, entre las que se encontrarán interpretaciones conjuntas de los himnos de OT 1 y OT 2017: 'Mi música es tu voz' y 'Camina'.

Con la irrupción de Rosa, los planes del reparto han cambiado. Amaia que en un principio iba a cantar con Bustamante 'Te quiero, te quiero', lo hará con la ganadora de la primera edición, en un dueto que muchos pedían a gritos.

Listado de canciones

Nerea y David Bustamante: 'Vivo por ella'

Agoney y Gisela: 'Somebody Else's Guy'

Raoul y Alejandro Parreño: 'Don't Let the Sun Go Down on Me'

Cepeda y Manu Tenorio: 'Lucía'

Alfred y Naim Thomas: 'Adoro'

Gisela, Vero, Mimi y Ana Guerra: 'Lady Marmalade'

Mireya y Nuria Fergó: 'Noches de bohemia'

Geno, Natalia, Thalía, Miriam: 'Eternal Flame'

Ricky, Juan Antonio, Alex Casademunt y Roi: 'Corazón Espinado'

Natalia y Aitana: 'Walking on sunshine'

Amaia y Rosa: 'Gracias por la música'

Grupal de apertura: 'Mi música es tu voz'

Grupal de cierre: 'Camina'