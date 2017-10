Rosa López no cobró su premio por ganar 'Operación Triunfo' Rosa López durante su entrevista con Cárdenas en 'Hora punta'. / TVE La cantante ha acudido en 'Hora punta' donde ha explicado que ella no sabe quién se quedó con su dinero EL NORTE Miércoles, 25 octubre 2017, 14:01

Rosa López acudió el pasado martes, 24 de octubre, al programa 'Hora punta' que presenta Javier Cárdenas, quien estuvo charlando con la cantante granadina. Anteriormente, por la mañana, Rosa estuvo con los participantes de la nueva edición de 'Operación Triunfo', recordando que, gracias a su triunfo en ese 'talent show' musical pudo representar a España en el Festival de Eurovisión.

Pero la entrevista que tenía un tono alegre comenzó a tener unos tintes más serios cuando Cárdenas le preguntó: «No recuerdo, ¿había premio en efectivo?», y la extriunfito le contestó: «Sí, sí, claro. Bueno, es que yo estaba en Babia... Yo vivía en Babia y perdí un cheque que era bastante grande», y añadió: «Yo he ido hablando con los chicos [los actuales participantes en el concurso] y les he dicho que de mi economía no me enteré hasta seis años después. Es como que no estuve pendiente de nada, no sabía nada... y ya está, yo me creía que era como siempre [...] El cheque, pues nada, que se perdió o no sé...».

Pero Cárdenas quería saber más y le preguntó: «Para empezar, ¿de cuánto era?», y ésta contestó: «Era de 15 millones de pesetas (unos 90.000 euros» y el presentador insistía: «¿Cómo se pierde un cheque de 90.000 euros?», a lo que Rosa contestó: «Pues que te dan un cheque enorme y luego pues no sé dónde lo he puesto. Yo pensaba que eso era un cheque de verdad. No sé, ¡no me acuerdo de aquello!».

Cárdenas, según recoge 'The Huffingtonpost', le preguntó: «¿Te dieron un cheque y nunca lo cobraste?». «A ver, ¿tenemos tiempo para hablar? ¿Hay tiempo? Porque te lo explico todo. Pues nada, seis años después empecé a preocuparme. Se disfruta la profesión pero en muchos momentos me encontraba pues... no podía salir a la calle y te preguntas: 'Yo soy feliz pero hoy estoy triste, ¿cuál es el beneficio de esto?'. En ese momento, llamé a mi padre, me puso al día de todo. Descubrí pues que...».

Y uno de los colaboradores del programa la interrumpió: «¿Quién cobró el dinero?», y la granadina respondió: «¿Quién cobró el dinero? A mi padre lo engañaron».

Para terminar, el presentador le volvió a preguntar: «¿Alguien se quedó con el dinero?» y la artista sentenció el tema diciéndole: «Sí, no sé quién. No lo sé. Por eso hoy a los chicos les decía que es muy importante que controlen su dinero desde ya, que sepan quién lo lleva [...] A partir de que estamos ahí ya somos empresarios».