Rosa Benito opina sobre la negativa de su sobrina a abrir el Museo de Rocío Jurado Rosa Benito. / Instagram Rocío Carrasco se opone a su apertura EL NORTE Viernes, 2 febrero 2018, 13:35

Por si fueran pocos los problemas que Rocío Carrasco tiene con la Justicia debido al enfrentamiento con su ex, Antonio David, la hija de Rocío Jurado sigue estando en entredicho por la negativa a abrir el Museo en homenaje a su madre en Chipiona, según desveló el pasado jueves la alcaldesa de la localidad gaditana.

Esta postura se debe a la mala utilización de los fondos destinados a este proyecto, según Rocío Carrasco, lo que le llevó a iniciar un proceso legal para que el tema se aclare y hasta que no se resuelva no quiere pronunciarse sobre el futuro del Museo, recoge el portal 'Chance'.

Por contra, su tía, Rosa Benito, sí ha expuesto su opinión. La ex colaboradora de 'Sálvame' ha comentado que «es una vergüenza porque Rocío Jurado se merece ya que el Museo esté abierto», y ha añadido: «Lo que a mí me gustaría no tiene nada que ver, que el pueblo de España y Chipiona se merece que el museo esté abierto ya, por la memoria de Rocío Jurado».