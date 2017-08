Rosa Benito se mofa de un error de María Patiño Rosa Benito. / Telecinco Kiko Hernández le recuerda a la ex de Amador Mohedano sus fallos de escritura en Twitter que ella atribuía a los hackers EL NORTE Jueves, 31 agosto 2017, 20:29

Donde las dan las toman. Eso es lo que ha puesto en práctica Rosa Benito con María Patiño. La ex de Amador Mohedano no ha dejado pasar de largo la grave equivocación que tuvo la presentadora de 'Socialité' al confundir a Damaso González con Dámaso Alonso y anunciar su muerte. Un comentario del que se ha mofado la que fuera su compañera, según ha revelado rKiko Matamoros en 'Sálvame', el pasado miércoles.

Matamoros comentó que «Rosa, en una cena informal de amigos, después de la actuación de Chayo, criticó a María Patiño, haciendo mofa del error que había tenido y dijo: '¿Esta qué se cree ahora, la dueña del cortijo? Está muy crecidita pero ya le llegará su hora. Antes criticaba todo del programa y ahora no hay quién la saque de allí».

Tras estas palabras, según recuerda Formulatv, varios compañeros de Patiño han hecho piña en torno a ella y le han recordado a Rosa Benito sus fallos: «Hay que decirle a Rosa que la primera que mete la pata, sobre todo en su cuenta de twitter, y con cosas gordas que han pasado en este país, has sido tú, y que los compañeros te teníamos que decir 'borra eso, Rosa, no seas burra' entonces no te rías de un fallo que puede cometer cualquiera. Lo tuyo es más gordo todavía que lo haces por escrito y en twitter y luego dices que entran hackers», comentaba Kiko Hernández.

En cuanto a la posibilidad de que Rosa Benito regrese a 'Sálvame', Kiko dio las claves en el programa de ayer: «El problema es que a ti te gustaría estar aquí, pero no estás porque hay gente que no quiere que estés, ni Chayo tampoco y eso es lo que le pasa. Nosotros no nos metemos con quién nos da de comer, vosotras sois tontas y sí».