Romina Malaspina es la sexta expulsada de 'Supervivientes 2018' Romina Malaspina. / Telecinco La argentina se midió con Logan, pero el modelo fue más votado por la audiencia EL NORTE Viernes, 18 mayo 2018, 12:09

El pasado jueves se celebró la décima gala de 'Supervivientes 2018' y como sucede semanalmente los nominados tuvieron que enfrentarse al veredicto del público. «La audiencia de 'Supervivientes 2018' ha decidido salvar a... ¡Raquel!», señalaba el presentador. Unos minutos después, otro de los nominados se libraba. «La audiencia de 'Supervivientes 2018' ha decidido salvar a... ¡Hugo!»; más tarde la audiencia decidió salvar a Sergio. Ya solo quedaban dos: Romina y Logan. «Nominados, poneos en pie. Ha llegado el momento de la expulsión, suerte a los dos. Los espectadores de 'Supervivientes 2018' han decidido que el concursante salvado sea... ¡Logan!», desveló Jorge Javier Vázquez, por lo que Romina se convertía en la sexta expulsada del reality.

Tras conocer la decisión del público, Romina comentó: «Quiero agradecerle a todos mis compañeros por la experiencia porque cada uno me dejó algo muy importante y a todo el equipo. Me llevo esta experiencia para siempre, fue una superación personal muy grande para mí. Lo más importante que me llevo, son personas increíbles» y añadía: «Me llevo momentos inolvidables en mi corazón. Estoy feliz. Esto es muy duro, tenía muchas ganas de quedarme, pero esperan cosas buenas también fuera. Acá aprendí mucho y maduré mucho como persona. Siempre se puede aprender algo más».