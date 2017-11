'Mal rollo' entre lo concursantes de 'Operación Triunfo 2005' Guillermo Martín concurso en la quinta edición de 'Operación Triunfo'. / Instagram Guille Martín recuerda que al salir de la Academia los 16 concursantes formaron un grupo de Whatsapp y ahora solo quedan 5 EL NORTE Viernes, 17 noviembre 2017, 11:26

La llegada de 'Operación Triunfo' a la pequeña pantalla ha provocado que salgan a la luz algunos secretos de ediciones pasadas. Así, Guille Martín y Lidia Reyes, concursantes de OT 2005, han formado el grupo Café y Olé tan solo un año después de que contrajeran matrimonio.

La pareja ha contado su historia en una entrevista para la revista 'Lecturas'. Recuerdan que comenzaron a vivir juntos al salir de la Academia y también apuntan la mala relación que existe entre algunos extriunfitos. «El otro día cenamos con Soraya y nos vemos con Fran Dieli y con Sergio. Con todos no. Se hizo un grupo de Whatsapp de los 16 y solo quedamos cinco», comentó Guille Martín, que añade: «OT fue muy fuerte. Estás como en una burbuja y te unes muchísimo, pero luego sales y unos triunfan y otros no. Y hay gente que se pone muy tonta, que sale en cuatro anuncios de champú y ya no coge el teléfono».

Parece que este comentario tenía como destinataria a Edurne ya que fue la primera en protagonizar el spot de una marca de champú al salir de OT. La novia de David De Egea fue imagen en 2006 de Herbal Essences, según publica Ecoteuve.