Bea, de 'Rodéanos', pasa por su momento más crítico Bea y Rodri en 'Rodéanos'. / Mtmad La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha visto obligada a acudir a la consulta de una terapeuta para superar su bajo momento anímico

'Rodéanos', el reality protagonizado por Bea y Rodri em mtmad, también tiene sus momentos malos y ahora están atravesando por uno de ellos. El joven ha sido el encargado de contar a sus seguidores la situación en la que se encuentra su chica: «Bea estuvo bastante mal, bastante triste porque bueno, tiene veinte años, pasar de estar toda tu vida con tu familia en un pueblo pequeño de Valencia y de repente ganar 'Gran Hermano' o hacerte súper conocida, dejar tu casa de toda la vida, dejar a tu familia, y coger e irte a vivir a Madrid pues no es fácil. La he traído hoy a que hable con Mercedes -terapeuta- para que se desahogue».

«Hoy es un día muy especial pero estoy un poco de bajón, voy a una alfombra roja que para mí es súper top, a pesar de que me hace súper ilusión ir y de que lo voy a pasar súper guay, pues estoy un poco triste porque echo muchísimo de menos a mis amigos, a la familia, a la yaya, a mi madre, y me emociono. Tenéis que estar en los momentos malos porque no todo es color de rosas», comentaba Bea antes de ir a la consulta.

En el momento de encontrarse con el terapeuta, la joven ha comenzado a llorar y ha empezado a dar detalles de cómo es su estado: «Estoy un poco decaída, yo siempre he sido como muy casera y todo eso, mi prima va a cumplir dos años y veo que me he perdido un poco todo, siempre he sido muy familiar. Intento no hablar mucho con mi abuela porque me pongo triste luego y tampoco quiero que piense que no la llamo porque me olvido».

Respecto a sus amigos siente que, poco a poco, los está perdiendo, que está más alejada de ellos: «Mis amigos me hablan un montón y yo como que soy más pasota porque me pasa lo mismo un poco. Ahora es súper difícil encontrar amigos de verdad, porque ahora todo el mundo quiere ser tu amigo, ha llegado el momento en el que he explotado y me he puesto a llorar».