Rodaje sangriento

Kaley Cuoco interpreta el papel de Penny en 'The Big Bang Theory'. Una broma provocó que Kaley Cuoco, Penny en 'The Big Bang Theory', tuviera que ir al hospital para que le dieran puntos de sutura en una ceja

Kaley Cuoco (Penny), Johnny Galecki (Leonard) y Kunal Nayyar (Raj), los tres actores que participan en la comedia de la CBS 'The Big Bang Theory' han acudido a la Comic Con de San Diego para participa en un coloquio con sus fans, donde Cuoco quiso compartir una anécdota que le ocurrió durante el rodaje de la comedia y que acabó con ella en el hospital, según recoge ABC.

Según publicó 'The Huffington Post' a su compañero Galecki le gusta mucho gastar bromas durante el rodaje y suele contar con ella para realizarlas. En el capítulo sobre 'San Valentín' de la sexta temporada, ambos preparaban una broma en la que Leonard debía darle un puñetazo, de broma, a Penny y ésta caerse de la silla. Pero no salió como esperaban, ya que al caerse Cuoco se golpeó con otra silla y acabó sangrando de una ceja. «Estaba debajo de la mesa y él todavía me estaba dando puñetazos y tirando del pelo, cuando me vuelvo y pregunto '¿Qué tal queda?' Y lo único que veo es la cara de Simon Helberg, chorreando sangre», declaró la actriz.

El accidente provocó que la tuvieran que llevar al hospital para que le cosieran la herida.