Rocío Carrasco atraviesa un momento complicado

Rocío Carrasco en su etapa de presentadora de 'Hable con ellas'. / Telecinco Terelu Campos, sobre la hija de Rocío Jurado: «Está para que alguien le dé cariño y no patadas en la boca» EL NORTE Viernes, 19 enero 2018, 10:53

Rocío Carrasco está pasando por un mal momento derivado de la batalla judicial que mantiene con Antonio David. Un problema al que hay que sumar los rumores sobre la posibilidad de que ésta hubiera vetado a su prima Chayo en el musical 'Punto de partida', según recogía la revista 'Lecturas'.

La hija de Rocío Jurado no habría querido que su prima diese vida a la protagonista de este musical, en el que se homenajea a su madre. No obstante, ha sido la propia Rocío la que ha desmentido estas informaciones, en un momento en el que anímicamente está muy mal, según lo ha contado su amiga Terelu: «Sé que la portada de la revista es para hacer daño a Rocío Carrasco; sé cómo está Rocío Carrasco y está para que alguien, alguna vez, le dé cariño y no patadas en la boca; en otro momento quizás, pero el titular quiere meter mucha mierda sobre su familia en un momento en el que Rocío Carrasco necesita cariño y hay cosas que son cuestión de tiempo». Sobre la demanda que mantiene con su ex, la colaboradora de Telecinco apuntaba: «Rocío Carrasco ha tardado años en demandar porque quería tener demanda sólida».

Sobre el estilo de vida que lleva la hija de Rocío Jurado y su marido Fidel dice: «Jamás he visto a Rocío Carrasco y a Fidel vivir en la abundancia; ella es muy austera en su vida; quisiera que vierais muchas cosas; ella me pide una y otra vez que no me disguste, pero es muy difícil que yo escuche cosas; es una persona muy mirada con sus cosas, necesita muy poco para vivir; Rocío Carrasco es afectiva, comprometida; la vida le ha dado y le ha quitado».