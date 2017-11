Risto Mejide tilda de 'machista' una pregunta de Toñi Moreno Risto Mejide con Toñi Moreno en 'Viva la vida'. / Telecinco El presentador de 'Chester' visitó el programa 'Viva la vida' EL NORTE Lunes, 27 noviembre 2017, 15:15

El pasado domingo, 26 de noviembre, Risto Mejide acudió en calidad de invitado al programa de Toñi Moreno 'Vive la vida' para promocionar la nueva entrega de 'Chester' y hablar de otros temas, entre ellos su reciente boda con la youtuber Laura Escanes, tal y como recuerda 'The Huffingtonpost'.

Moreno le preguntó por su vida a partir de su boda y si pensaba en la paternidad, a lo que Mejide le contestó: «Estoy feliz como estoy ahora con Laura, y como bien sabes esto es una cuestión de dos. Cuando nos tengas a los dos delante, nos preguntas», y añadió: «Si te tienen que criticar algo que sea porque eres rematadamente feliz».

La presentadora también abordó la diferencia de edad que les separa, preguntándole: «Cuando os casáis el hecho de la diferencia de edad... Hay muchísimos prejuicios. Todo el mundo piensa, bueno, mucha gente piensa: este hombre, con la experiencia que tiene, con el bagaje que tiene, ¿qué puede encontrar en una niña que tiene veintinosecuantos años? ¿Cómo puede encajar en su círculo? ¿O cómo puede encajar ella en el círculo de él?».

Risto le contestó con otra pregunta que desencajó a Moreno: «¿Eso no es muy machista? ¿Que una mujer tenga pocos años, tenga poco bagaje y poca experiencia que aportar a su pareja? A mí me parece que es terrible ese prejuicio», y añadió: «En este país en que hemos sido tan modernos, afortunadamente, como para aprobar al matrimonio homosexual, como para no mirar mal a la gente de diferentes razas... Gente con diferencia de edad me escriben unos dramas. A mí porque me da igual, yo soy feliz y al que no le guste que le bomben, pero hay gente que lo está pasando muy mal, que tiene una pareja con diferencia de edad y nos escriben a los dos y nos cuentan sus dramas y dices, ¡joder! ¿Cómo es posible que a este gente la señalen con el dedo? Son dos seres adultos que pueden hacer lo que quieren con su vida, pues que se amen, ¡hombre!».