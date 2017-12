Risto Mejide compar la cuenta en Instagram de Jordi Cruz con la de otros cocineros Jordi Cruz, en 'Chester'. / Cuatro El chef catalán acudió a 'Chester' donde cuenta la razón que le llevó a aceptar ser portada de la revista 'Men's Health' EL NORTE Lunes, 11 diciembre 2017, 12:30

Jordi Cruz fue el protagonista de la tercera entrega de 'Chester', el programa de Risto Mejide quien ha realizado una comparación de las cuentas de Instagram del chef catalán y de Jamie Oliver, un conocido cocinero británico.

Risto le ha dicho al miembro del jurado de 'Masterchef': «Encuentra las nueve diferencias», y éste ha respondido que «las fotos que has sacado son unas que he hecho para revistas, y en las que me he visto majo», aunque ha querido aclarar: Nunca me he visto majo. A mí nunca me han llamado guapo antes de 'Masterchef'. Pasé de ser un gordete gracioso, que nunca le han dicho guapo, a que me digan guapo. Ese es el poder de la televisión».

También conversaron sobre una portada en la revista 'Men's Health', de la que ha afirmado que «me ha costado machacarme tres meses como un idiota», ante lo que Risto le ha replicado que «eres un narcisista. No hay más que ver la portada».

Al final, el chef ha explicado porqué accedió a hacer la portada: «En realidad hice lo portada porque soy muy competitivo, y al mismo tiempo, muy tímido. Sabía que si hacía eso me lo tenía que currar para no salir mal, y así ha sido. He cogido todos los buenos hábitos de estos tres años en adelante».