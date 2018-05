Rifirrafe entre Chabelita y la madre de Alejandro Albalá Chabelita y la madre de Alejandro Albalá. / Telecinco La hija de la tonadillera recordó que no pueden coincidir con ella en un plató porque la ha demandado EL NORTE Jueves, 31 mayo 2018, 11:23

Esta nueva edición de 'Supervivientes 2018' está dando mucho juego, pero no solo en la isla, sino también fuera de ella. Esta semana el programa logró reunir en la gala y en el mismo plató a Isa Pantoja y a la madre de su ex pareja, Alejandro Albalá.

En un principio, la hija de la tonadillera y su exsuegra no quisieron compartir demasiadas palabras, pero al final sucedió lo que todos esperaban, que se produjera un enfrentamiento dialéctico. No hay que olvidar que Chabelita demandó recientemente a la madre de Albalá: «No tengo nada de qué hablar con ella, porque la tengo demandada. En una publi, cuando me den permiso, me voy. No puedo coincidir con ella en un plató».

Para relajar el ambiente, Jorge Javier quiso bromear con sus invitadas: «¿Quieres que le pongamos una careta con la cara de otra persona? ¿Con la de Dulce?». Pero el buen rollo terminó, ya que la madre de Albalá contraatacó: «Si no puedes estar en un plató con toda la gente que tienes demandada, dentro de poco vas a estar sola (...). De profesión, demandante».

Por su parte, Alejandro Albalá está pasando unos días de relax en Honduras, aunque también ha tenido unas palabras para su ex y para su actual pareja, Alberto Isla: «Ya no estoy enamorado de ella, que se relaje, que baje la intensidad. No se la voy a quitar. Yo creo que me tiene miedo».