Ricky Martin y sus miedos para hacer pública su homosexualidad Ricky Martin. / Instagram El cantante puertorriqueño tenía miedo a que supusiera un final a su carrera EL NORTE Jueves, 18 enero 2018, 17:00

Ricky Martin ha desvelado las razones que le llevaron a anunciar su homosexualidad. Para ello, ha acudido al programa 'The Daily Show With Trevor Noah' donde también ha hablado de su participación en la serie 'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace'.

En la entrevista explica cuáles fueron las razones, no solo por las que tardó tanto tiempo en salir del armario, sino también su propia aceptación personal. «No tienes ni idea del tiempo que necesité», y añadió: «El caso es que estaba rodeado de amigos que me decían: ¡No lo hagas!».

Uno de sus mayores miedos es que, al hacer pública su homosexualidad, creía que ello provocaría el estancamiento de su carrera y llegaría el final de su etapa como cantante. Al final, logró dejar atrás los prejuicios y miedos y se aceptó tal como es.