Ricky Martín se enfada con los Estados Unidos Ricky Martin durante un concierto. / Efe El cantante puertorriqueño critica la situación insostenible que se está viviendo en su país EL NORTE Lunes, 2 octubre 2017, 12:58

Ricky Martín está viviendo unos momentos de angustia porque todavía no ha podido contactar con algunos de sus familiares en su país natal, Puerto Rico, debastado tras el paso del huracán María.

El artista ha manifestado en las redes sociales, según recoge el portal 'Chance', su más rotunda queja contra el gobierno de los Estados Unidos por la poca ayuda humanitaria que están recibiendo, comparando esa ayuda con la que prestaron a Haití tras el paso del huracán Matthew. Martin ha colgado unas cifras en Instagram que demuestran que el gobierno de Trump no le está prestando la ayuda necesaria, según recoge 'Chance'.

A esa escasa ayuda hay que unir que el cantante no pueda localizar a su familia: «No he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está. Estoy seguro de que no soy el único que tiene que sufrir esta incertidumbre».