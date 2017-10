Ricky Martin encuentra a su hermano tras el huracán 'María' El cantante ha podido contactar con Eric que se encontraba incomunicado en Puerto Rico EL NORTE Sábado, 7 octubre 2017, 16:55

Han sido días con el corazón en un puño pero Ricky Martin ya puede respirar tarnquilo después de lograr contactar con su hermano pequeño, Eric. Al parecer se encontraba incomunicado en Puerto Rico ya que el huracán María había dejado inservibles las comunicaciones del país caribeño.

Ha sido el hermano del cantante el que ha podido explicarse: "Tras el huracán, las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal. No pude hablar con nadie. Seis días después, mi novia, Yanira Rodríguez, consiguió un poco de cobertura y entonces contacté con Ricky. Pero no es cierto eso de que haya estado desaparecido, simplemente fue un problema de la red. Ya pudimos vernos y abrazarnos. Estoy bien y a salvo". Además ha contado que se encuentra con Ricky en Miami mientras las cosas vuelven a su cauce: "Como ahora mismo no tengo trabajo, mi hermano nos compró a mí y a mi papá unos vuelos para Miami y por ahora, seguimos aquí a la espera de que el país se vaya recuperando".

Ricky Martin buscaba a su hermano desde que el pasado 26 de septiembre el huracán María azotara la isla. Era el cantante el que hacía un llamamiento a través de las redes sociales: «No tengo ni idea de dónde está, pero seguro que no soy el único que está lidiando con esta incertidumbre. Por favor, ayúdennos». Los medios de comunicación, tanto latinos como españoles, reprodujeron su discurso.

