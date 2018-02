Una revista se ríe del físico de Dulceida y ésta le responde bajándose los pantalones Las fotografías del reportaje sobre Dulceida, comentadas por ellla misma. / Instagram Publicaron unas fotografías en bikini de la 'influencer' durante sus vacaciones con su mujer en Australia EL NORTE Lunes, 5 febrero 2018, 13:53

Una revista de tirada nacional publicaba unas imágenes de Dulceida pasando sus vacaciones con su mujer, Alba Paul, en Australia. En la fotografía, se puede ver a la 'influencer' en bikini, provocando numerosas críticas en las redes sobre su físico, según recoge el portal 'Bekia'.

La revista 'Cuore' daba a entender que la modelo no presenta una imagen tan ideal al 'natural' como en las fotos que publica en las redes. Un comentario que no ha gustado demasiado a la aludida, por lo que no ha dudado en contestarles. «Así de majos son mis amigos que ni en Australia nos dejan tranquilas».

El reportaje fotográfico de la revista, titulado 'Sin trampa, ni cartón', comparaba una de las imágenes en Instagram con las realizadas por el paparazzi y en el que se podía leer: «Cuando lo pides por Internet... y cuando te llega a casa».

Dulceida señalaba: «Son graciosos. Ponen: cuando lo pides... y cuando te llega. ¿Puedo salir más guapa? Seguro que me hicieron un montón y cogen en la que salgo peor, cómo no, pero bueno... es gracioso. Este maravilloso cuadro... suerte que me veis en los vídeos. No voy a decir nada más». Pero lo mejor del vídeo llegó al final, en el que Dulceida se baja los pantalones y dice: «La realidad, ¿vale?».