Un reencuentro con bronca Malena Gracia también estuvo en 'Sálvame'. Las Sex Bomb vuelven a verse las caras en 'Sálvame' EL NORTE Viernes, 15 diciembre 2017, 19:03

'Salvame' sigue preparando, a toda máquina, su gran gala musical para Nochevieja en la que cantarán algunos colaboradores del programa junto a estrellas de renombre. Entre todos ellos se encuentran Malena Gracia, Yola Berrocal y Sonia Monroy, que en su día formaron el grupo Sex Bomb. Pero no saldrán solas al escenario sino que lo compartirán con Rafa Mora, Laura Fa y Anabel Pantoja, recuerda Formulatv.

El reencuentro ha sido algo sorprendente ya que hacía años que no se dirigían la palabra. La primera en lanzar dardos envenenados fue Monroy que dijo: «Aunque esté aquí, quiero que sepáis que sigo pensando que sois las dos unas falsas», a lo que Malena respondía: «Lo que te pasa es que estas amargada, que vas de actriz que hace películas en Hollywood y no has hecho nada, nosotras estamos aquí por trabajo». Sonia enfadada y dirigiéndose al programa, comentó: «Lo he dicho, que o cortáis el rollo o me voy, yo no quiero hablar nada con estas dos payasas».

Según contó Monroy no solo ella está disgustada con el reencuentro, también lo está la discográfica que no vería con buenos ojos el regreso de las chicas y mucho menos si solo es a cargo de Malena Gracia y Yola Berrocal: «Cuando hemos hecho trío antes, Blanco y Negro, que es la discográfica que sacó el disco de las Sex Bomb, se pusieron en contacto conmigo para decirme que no les parecía nada bien que estas dos chicas cantaran el 'Ven, ven, ven'. Entonces ahí tenemos un problema porque el martes grabamos el videoclip y no sabemos que va a pasar», apunta Monroy.