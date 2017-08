Recadito de Feliciano López para Alba Carrillo Feliciano López durante un partido de tenis. / AFP El tenista ha publicado una imagen en Instagram que tiene claramente como destinataria a la modelo EL NORTE Miércoles, 30 agosto 2017, 19:24

Feliciano López se ha hartado y ha pasado al ataque en su particular guerra con su ex, Alba Carrillo. El tenista ha utilizado las redes sociales para arremeter contra la modelo. No obstante, los ataques que ha tenido que soportar por parte de la exconcursante de 'Supervivientes' han sido bastante mayores. Alba le ha llamado desde «papanatas» y «prehistórico» a dudar de sus aptitudes como tenista. De ahí que ahora le haya devuelto el saque publicando en su cuenta de Instagram una imagen en la que la acusa de ser una persona tóxica.

«Personas tóxicas. Siempre están quejándose por todo. Ven todo de forma negativa. Asumen el papel de víctimas. Solo hablan de sus problemas. No asumen responsabilidades. Mientes y ocultan. Culpan a los demás de sus males. No hacen nada por avanzar. Siente envidia, celos y soberbia. Se resisten a cambiar. Son manipuladores», apuntó a través de esa imagen.

Lo cierto es que este enfrentamiento volvió a coger fuerza cuando Feliciano anunció que apoyará a Fonsi Nieto en el juicio que éste tiene pendiente con Alba Carrillo por la custodia de su hijo Lucas.