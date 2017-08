Rayden suma 160.000 seguidores por su mensaje tras los atentados de Barcelona Rayden. / Hernar Sastre El rapero invita a sus fans que sientan 'odio, rechazo y repulsa' hacia los inmigrantes que dejen de seguirle en las redes sociales EL NORTE Martes, 22 agosto 2017, 13:42

Rayden ha sumado muchos seguidores en su perfil de Twitter después del comentario que ha realizado tras los atentados de Barcelona el pasado jueves, 17 de agosto, según publica The huffingtonpost.

El rapero solicitó a todos sus fans que sientan 'odio, rechazo y repulsa' hacia los inmigrantes que dejen de seguirle en las redes sociales. «Facilítame el trabajo de bloquearte porque no me dedico a la música para hacer la canción del verano ni para comentarte, sino para intentar lanzar un mensaje al mundo e intentar hacerlo un poco más amable, tolerante y respetuoso. Suerte en la vida y ojalá no sientas el odio de otro semejante solo por haber nacido al otro lado de una línea fronteriza imaginaria», comentó el cantante.

El mensaje de Rayden ha sumado, en un día, más de 2.100 retuits y 4.000 'me gusta' en Twitter y 17.500 en Instagram. Con su escrito, el músico ha visto incrementar su cuenta de seguidores en 160.000.