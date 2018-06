Raquel Mosquera y Sergio Carvajal, nuevos nominados de 'Supervivientes 2018' Raquel Mosquera y Sergio Carvajal, los nominados. / Telecinco Sofía Suescun y Logan se convirtieron en líderes tras finalizar una prueba llena de emoción EL NORTE Viernes, 8 junio 2018, 10:37

'Supervivientes 2018' volvió a vivir una noche cargada de emociones y más ahora cuando la final está muy próxima, como quedó patente en la décima gala en la que hubo una doble expulsión de Hugo Paz y el Maestro Joao, quedándose a puertas de la final, en la que estarán Sergio Carvajal, Sofía Suescun, Raquel Mosquera y el recién clasificado Logan Sampedro.

Como en anteriores galas, no podía faltar el 'beso de Judas', que el Maestro Joao dio a Logan «porque hice la apuesta de que sería el ganador, sigo creyéndolo, pero no quiero que se vea una puñalada mía devolverle la nominación a Sergio». Como era de esperar, Hugo le dio el beso a Sofía, de la que se despidió diciéndole: «Porque es la persona que me ha hecho este concurso muy difícil y complicado, por todo el concurso y porque no nos llevamos tan tan bien».

Tras la ejecución de las pruebas, Jorge Javier Vázquez señaló: «La dirección de 'Supervivientes' ha decidido que esta semana sean líderes Sofía y Logan, por lo tanto, esto significa que esta semana no habrá nominaciones y que los dos nominados sean Raquel y Sergio», y añadió: «Los dos merecen de verdad, con toda justicia, ser líderes, porque han hecho historia en 'Supervivientes'».