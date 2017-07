Raquel Bollo vive un momento maravilloso con su nuevo amor La excolaboradora de 'Sálvame', Raquel Bollo. / Instagram La excolaboradora de 'Sálvame' ha desmentido las declaraciones de las personas que dicen que está con él por dinero EL NORTE Viernes, 28 julio 2017, 18:14

Raquel Bollo está viviendo un momento muy dulce. Parece que desde que abandonara su trabajo en Telecinco como colaboradora de 'Sálvame' todo le ha salido a la perfección. Tal es así que empiezan a oírse campanas de boda o al menos es lo que afirman sus excompañeros. De momento, Raquel se ha ido a vivir con su nuevo amor y eso que tan solo llevan tres meses juntos, según publica Bekia.

Por el momento, no se ha desvelado el nombre de quien se ha convertido en la media naranja de Raquel. Solamente se sabe que es dueño de una gran finca. Para cerrar la boca de quienes piensan que está con él por su dinero ha comentado: «Se cae todo por su propio peso. Mirad mi currículum a ver cuántos hombres ha habido en mi vida con dinero. Yo no pregunto por la cuenta, es amor» y ha añadido: «Estoy bien y feliz, me he enamorado y punto».

Pero no todo es tan ídilico como parece ya que han salido personas de la finca diciendo que la excolaboradora de 'Sálvame' ha llegado dando órdenes. Unas palabras para las que ha tenido contestación Raquel: «Son ganas de hacer daño de parte de quien venga. No tengo nada que decir, es ridículo»

Sobre los rumores de una posible boda, Kiko Hernández apuntó que podría estar planteándose para el próximo mes de octubre.