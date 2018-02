Raquel Bollo explica las razones por las que no fue al funeral de la madre de Chiquetete Raquel Bollo, en 'Viva la vida'. / Telecinco Tampoco acudieron los hijos de ésta EL NORTE Martes, 20 febrero 2018, 13:53

Raquel Bollo explicó el pasado domingo, 18 de febrero, en el programa de Toñi Moreno, ‘Viva la vida’, las razones por las que ni ella ni sus hijos acudieron al funeral de Manuela, la madre de Chiquetete y su exsuegra: «Después de todo, lo más difícil es callar y seguir respetando, pero es lo que voy a hacer», comentó.

Lo cierto es que Raquel y Manuel nunca se han llevado bien, su relación siempre ha estado rodeada de polémicas. Uno de sus enfrentamientos se produjo a raíz de las afirmaciones de la ex de Chiquete que afirmó en ‘Sálvame’ que perdió uno de sus hijos tras una paliza: «No me pueden llamar mentirosa porque está demostrado, no únicamente en los platós, sino también en los tribunales», apuntó, a la vez que justificó su ausencia en el funeral diciendo: «Si voy, estoy provocando».

La relación que mantuvieron Raquel Bollo y Chiquetete siempre estuvo rodeada de polémica: «Se dedica a decir barbaridades de mí, que me hicieron sufrir mucho», apuntaba Bollo. Como ejemplo, recordó una declaración que hizo ‘La Chumina’ sobre ella en la que decía: «Se metía en el camerino en busca de mi hijo. Ella nunca ha querido a mi hijo. Si le hubiera querido no le habría hecho el daño que le ha hecho y le sigue haciendo».

Al funeral tampoco han acudido los hijos de ésta «porque nunca han tenido relación» y añadía: «También, por parte de ellos, deberían haberse preocupado por mis hijos, especialmente cuando eran pequeños, y ambos apenas tienen trato con la familia».