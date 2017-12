Raphael pone fin a los rumores sobre su estado de salud El cantante Raphael. / Efe El artista actuará en 14 de diciembre en Las Palmas de Gran Canaria EL NORTE Lunes, 11 diciembre 2017, 18:15

Raphael se vio obligado a suspender su concierto en Las Palmas de Gran Canaria el pasado fin de semana. A raíz de ese momento surgieron informaciones sobre el delicado estado de salud del cantante que ahora ha desmentido el propio artista, que ha asegurado que se trataba de un simple resfriado del que se estaba recuperando, tal y como recoge el portal 'Chance'.

Esta misma mañana ha entrado en directo en el programa de la Cadena Ser 'Hoy por Hoy' para hablar con Tony Garrido y aclarar esos falsos rumores: «Me han matado muchas veces y es increíble que sigan sin contrastar la información, yo he tenido un resfriado de siete días y aunque se puede cantar resfriado los tres del medio son los más complicados y me vi obligado a cancelar el concierto de Las Palmas», comenta el artista, que añade: «Fui al ensayo y cancelé porque considero que el público se merece algo mejor que lo que podía dar y volveré».

Raphael aseguró que actuará en la ciudad canaria el 14 de diciembre, demostrando que está en plena forma. A ese concierto le seguirá otro el fin de semana en Girona y el 21 de diciembre en el Wizink Center de Madrid.

El artista señalaba que algunos medios ya le daban por muerto. «Sigo loco por cantar y voy cumpliendo años pero mi voz sigue ahí, por lo que aún puedo resistir. Canto porque me gusta y salgo a un escenario porque me enloquece, eso y mi familia es lo que ocupa mi vida. Disfruto mucho, pero sufro mucho el día que no estoy bien», haciendo referencia a la suspensión de su concierto en Canarias.