El rapero Drake se tatúa a Denzel Washington El rapero Drake. / Instagram El cantante se ha dibujado la cara del actor interpretando a Bleek Gilliam en 'Mo Better Blues' EL NORTE Lunes, 25 septiembre 2017, 14:13

El rapero Drake no deja de ser noticia y, en esta ocasión, no ha sido por el lanzamiento de un nuevo disco, sino porque se ha tatuado en un brazo el rostro de uno de sus mayores ídolos, el actor Denzel Washington, como Bleek Gilliam, su papel en la película 'Mo Better Blues' de 1990. Drake le dijo a su tatuador habitual, Inal Bersekov, de Toronto, que ese film «le inspiraba de alguna manera».

Bersekov publicó en las redes sociales la fotografía del nuevo tatuaje, agradeciéndole su confianza para esa «obra de arte». Drake también tiene tatuado en su piel a otros de sus ídolos como Aaliyah, Lil' Wayne y Sade, además de su amigo fallecido Anthony 'Fif' Soares, tal y como publica 'Bekia'.