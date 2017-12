Raoul se convierte en el séptimo expulsado de 'Operación Triunfo 2017' Raoul, nuevo expulsado de 'Operación Triunfo 2017'. / TVE Ana Guerra ha sido elegida la participante favorita del público EL NORTE Martes, 19 diciembre 2017, 12:03

El pasado lunes, 18 de diciembre, 'Operación Triunfo' vivió su séptima gala y con ella la expulsión de un nuevo concursante. Los dos nominados fueron Cepeda y Raoul y uno de los dos tendría que hacer las maletas. El primero obtuvo el respaldo del 54% de los votos, por lo que Raoul tuvo que abandonar el talent show musical de La 1 de TV E. Posteriormente, en el chat de 'OT', el expulsado ha comentado que «no me parece justa mi expulsión. Me parece que una persona, cuando está nominada tantas semanas no puede evolucionar, porque elige canciones con las que está cómodo, y eso es lo que le pasa a Cepeda».

El cantante interpretó el tema 'Every Breath You Take', del grupo The Police y según afirmó el jurado: «ha sido una de las mejores actuaciones de la edición», pero al conocerse el veredicto del público se han quedado petrificados.

Cepeda estará, al menos, una semana más en el reality después de haber estado nominado por cuarta vez. En cuanto al concursante favorito de esta octava gala, los más votados han sido Roi, Aitana y Ana Guerra y el presentador, Roberto Leal, ha afirmado que «el más votado por el público a través de la aplicación, y por tanto el favorito de esta gala es...» y después de una pequeña pausa ha continuado diciendo: «altanera, preciosa y orgullosa: ¡Ana War!».