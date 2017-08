Ramón García mete la pata en la televisión manchega El presentador vasco en el espacio 'En compañía'. / CMM Confundió la voz de una mujer con la de un hombre, provocando carcajadas generalizadas en el plató EL NORTE Martes, 1 agosto 2017, 18:33

Tras su periplo por cadenas nacionales y emisoras de radio, Ramón García ha recalado en el canal autonómico de Castilla-La Mancha para presentar el programa 'En compañía', donde ha protagonizado un divertida anécdota al confundir a una mujer por un hombre y alegar razones técnicas de la llamada, según recoge el portal 'Ecoteuve'.

El pasado viernes, el popular presentador se puso en contacto con una persona que, al descolgar, tenía que decir: «Ramón, ¿me regalas un jamón?». La llamada estaba rodeada de unas malas condiciones técnicas, por lo que Ramón no dudó en bromear: «Parece que estamos en un submarino. Usted habla para dentro».

Pero lo gracioso se produjo cuando el presentador vasco le preguntó: «¿Cómo está usted caballero?» y desde el otro lado del hilo teléfonico se oía: «Soy una mujer, me llamo Rosario», lo que provocó las carcajadas del público, mientras el presentador no sabía donde meterse, a la vez que comentaba: «En 35 años de profesión, que me pasen a mí estas cosas...».