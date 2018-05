Rajoy da la enhorabuena en directo a Griso El momento de la felicitación. / Antena 3 El presidente del Gobierno no se percató de que tenía un micrófono abierto EL NORTE Viernes, 11 mayo 2018, 16:06

Susanna Griso ha podido cumplir uno de sus sueños al poder tener en sus brazos a su hija adoptiva a la que fue a buscar a Costa de Marfil. Ahora ha subido la primera foto de sus manos, agarrados, y ha sido vista saliendo de compras con ella.

Desde que llegó la pequeña, la presentadora de 'Espejo público' no ha dejado de recibir felicitaciones, y entre ellas una muy especial, la de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, que quiso tener un detalle después ser entrevistado en 'Un café con Susanna'. En ese momento, el presidente se acercó a la presentadora de forma cariñosa llamando su atención con un 'oye'. Sin tener en cuenta que tenía el micrófono abierto le dijo: «Ya sé que ha venido tu hija» y ella le respondió: «Muchas gracias, muchas gracias».

Susanna Griso también recibió la felicitación de Pau Molins, que le hizo un regalo para la niña: «Es una pulsera, me hubiera gustado venir con un osito pero en la tele no me dejarían entrar» y la presentadora le contestó: «Es usted muy detallista».