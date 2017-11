Rafa Mora recibe proposiciones deshonestas de un productor El colaborador de 'Sálvame', Rafa Mora. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' relató en el programa un episodio en el que un productor le daba ayuda a cambio de algo EL NORTE Jueves, 2 noviembre 2017, 14:31

Rafa Mora se suma a la lista de personas que han sufrido acoso sexual o recibido proposiciones deshonestas. Después de los escándalos de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, el tertuliano de Telecinco ha querido sincerarse en 'Sálvame', y para ello se sentó junto a Carlota Corredera para contarle lo que le había sucedido hace unos cuantos años, después de haber pasado por 'Mujeres y Hombres y Viceversa', en calidad de tronista, 'Supervivientes' y de estar seis meses en La Fábrica de la Tele. El valenciano quiso apostar por la ficción y su representante, en aquella época Toño Sanchís, le consiguió una reunión con un productor. En aquella ocasión, Mora quiso ir con su novia, pero le dijeron que tenía que ir solo. El tertuliano se fue al despacho de éste y hablaron con normalidad hasta que le dijo que era un chico muy guapo, pero le advirtió de que «en este mundo si no tienes padrino, te quedas por el camino».

Rafa Mora le contó que su ilusión era hacer ficción. Entonces, el productor le mencionó a algunas personas que había ayudado. «Me dice que este mundo va muy rápido y si no te ayuda alguien, no llegas a destacar. Hay gente que llega, pero son muy pocos. Me dice que si me importa quitarme la camiseta, a ver qué tipo de fisionomía tengo. Después que me quite los pantalones, y lo hago. 'Tienes nariz de boxeador y culo de tenista', me dijo, lo que me dejó un poco así. Cuando me miraba me notaba deseado... pero sinceramente como él no llegó a más y no me dijo nada que me pudiera molestar. A mí me encanta gustar, tanto a hombres como a mujeres», recuerda el extronista.

Tras la entrevista y pasado unos días, Rafa Mora le envió un mensaje al productor que éste le contestó rápidamente: «Rafa, este mensaje lo voy a borrar como si nunca lo hubiera recibido. Al parecer no has entendido nada, si en algún momento quieres ser mi invitado, mi casa es muy grande y vivo solo. Por lo tanto, te vienes unos días, hablamos y yo te ayudaré en lo que pueda, pero esto se acaba aquí».