Prudencio besa a Julieta en 'El secreto de Puente Viejo' Prudencio observa a Julieta. / Antena 3 Mañana, Francisca matiza, no pretende atacar a nadie, quiere provocar una voladura que paralice las obras del Ayuntamiento

A Severo le llegan las noticias del alta de la Doña: deben estar preparados para cualquier embiste, la temen.

A su vez, en el capítulo de mañana de 'El secreto de Puente Viejo' (a las 17:30, en Antena 3), Adela comenta que Ulpiano podrá venir en breve con quince días de permiso para la boda, más tiempo del que habrían podido desear, entonces, ¿por qué Adela no se muestra tan contenta?

Venancia pide la intercesión de los curas para acercarse a su ex nuera: tiene un verdadero interés en arreglarse con ella. A Candela no le ha sentado bien este movimiento y está molesta porque la mujer haya intentado llegar hasta ella a través de los curas. Éstos le piden a Venancia que deje de intentar una reconciliación que no va a llegar y le aconsejan que se distancie y marche con la conciencia tranquila por haberlo intentado.

Cuando Prudencio deja caer que su hermano da el visto bueno a su encuentro, Julieta se enfada por el gesto que supone que Saúl 'permita' sus encuentros.

Prudencio malinterpreta el estado de ánimo de Julieta y la besa. Ella sale corriendo. Sus pasos la llevan al lugar de encuentro habitual con Saúl a quien encuentra manipulando explosivos: ¡peligro! En plena discusión Saúl acciona el detonador y la carga explota. ¿Les habrá alcanzado?