CR7 protagoniza el anuncio más esperado de la Navidad lusa Cristiano Ronaldo. / Real Madrid El futbolista aparece convertido en un gran jefe de cocina, un superhéroe y un jugador de baloncesto EL NORTE Jueves, 23 noviembre 2017, 13:51

Cristiano Ronaldo protagoniza el anuncio de Navidad más esperado del año en Portugal. El spot presenta al jugador del Real Madrid como un sueño que se convierte en realidad para varios ciudadanos lusos. Se trata de la nueva campaña de la firma de teléfonos móviles MEO, líder del sector en Portugal, según recoge ABC.

Con la canción 'You got it', de Roy Orbison de fondo, aparecen varios portugueses exhibiendo su ilusión a la hora de recibir un regalo especial en unas fechas tan familiares. Varios camiones de reparto llegan con un enorme paquete del que sale el mejor futbolista del mundo. Pero no todos sueñan con su ídolo de la misma manera. Hay quien lo ve como un gran jefe de cocina o un superhéroe o un gran jugador de baloncesto. Hasta él mismo, al abrir el regalo, ve como su propia figura le sonríe.

Los publicistas de la agencia local Partners han sido los encargados de elaborar la campaña, para la que se han inspirado en los cuentos de Navidad de toda la vida, donde los deseos se acaban convirtiendo en realidad.

El miércoles, 22 de noviembre, fue el primer día en el que se pudo ver el anuncio, primero en un formato de 90 segundos, que se dividirá en otros tres de 30 segundos a partir de la primera semana de estreno.

Esta es la segunda vez que se fijan en Cristiano Ronaldo para su anuncio de Navidad. El año pasado apareció caracterizado como McCaulay Culkin en la película 'Solo en casa', junto a su madre, Dolores Aveiro.