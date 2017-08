Prisión para Roberto Carlos por no pagar la pensión alimenticia Roberto Carlos, en su etapa como jugador del Real Madrid. / Reuters La justicia de Río de Janeiro ha decretado prisión durante tres meses para el ex futbolista del Real Madrid EL NORTE Jueves, 24 agosto 2017, 19:59

Roberto Carlos ha vuelto a ser portada en los medios de comunicación. Pero esta vez no por sus logros futbolísticos con el Real Madrid o con la selección canarinha, sino por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos a su ex, Barbara Thurler.

Esto ha provocado que la justicia de Río de Janeiro haya decretado prisión para Roberto Carlos durante tres meses, según informan medios brasileños y recoge la web de 'Bekia'. La cantidad que debe abonar el ex jugador del Real Madrid asciende a 61.000 reales (17.000 euros) por la pensión de los dos hijos que tuvo con Barbara Thurler. El brasileño ha alegado problemas financieros para justificar su morosidad.

Aunque el proceso se ha llevado bajo secreto de sumario en el Tribunal de Familia del Fórum de Itaperuna en Río de Janeiro, la noticia se ha difundido y los abogados de Roberto Carlos se han visto obligados a emitir un comunicado, asegurando que el actual embajador del Real Madrid ya ha efectuado el pago: «En virtud de la noticia difundida por la prensa el miércoles, en la que informa que el ex jugador y actual embajador del Real Madrid, Roberto Carlos, tuvo la prisión decretada por el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, la Futper Comunicación, De la prensa del ex atleta, informa que el futbolista efectuó el pago de la pensión alimenticia referente a junio el último día 3 de agosto».

El comunicado continúa: «Sin embargo, debido a un procedimiento burocrático, el juez responsable del caso aún no se ha manifestado al respecto. Fernando Henrique Pittner, abogado de Roberto Carlos, afirma que, tras la manifestación descrita anteriormente, el proceso será regularizado».

Recientemente, Roberto Carlos ha sido padre por novena vez junto a su esposa Mariana Lucon de una niña llamada Mariana.