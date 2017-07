Primeras declaraciones de Georgina Rodríguez para una revista Georgina Rodríguez junto a Cristiano Ronaldo. / Instagram La novia de Cristiano Ronaldo ha sido fotografiada por Santiago Esteban para un reportaje que podremos ver en el número de agosto de la revista 'Woman' EL NORTE Jueves, 20 julio 2017, 10:25

Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo, siempre se ha mantenido al margen de los comentarios que se han hecho de su relación con el futbolista portugués. Pero parece que ahora ha querido romper ese silencio, según publica el portal 'Chance'.

Desde que comenzó su relación con Ronaldo su vida ha cambiado por completo. La presión a la fue sometida le obligó a abandonar su trabajo de dependienta en un establecimiento de lujo y las primeras informaciones apuntaban a que quizá podría comenzar una carrera de modelo. Confirmando esa hipótesis, Georgina ha protagonizado una sesión de fotos para la revista 'Woman', de la mano de la agencia de modelos Uno Models, la misma de Bar Refaeli o Coco Rocha, entre otras muchas.

Además de las imágenes que han sido realizadas por Santiago Esteban, Georgina ha ofrecido una serie de confesiones en las que desvela su pasado como bailarina, sus tips de belleza y la unión con su familia.

En el reportaje titulado 'Cuerpo de bailer' apunta: «La danza es mi pasión, pero sí que es cierto que me considero una persona disciplinada y el ballet ha desempeñado un papel fundamental en ello. Desde pequeña he tenido una rutina diaria de ensayos y esa disciplina la aplico en la actualidad a mis entrenamientos y alimentación. Me gusta cuidarme y disfruto estando activa y comiendo sano».

En el reportaje también habla del tip de belleza: «Creo firmemente que el mejor tip de belleza es la naturalidad y, para ello, lucir una buena piel es esencial. Una dieta sana, evitar el tabaco y el alcohol y lavarse bien la cara con agua y un jabón neutro, tanto por la mañana como por la noche, antes de acostarse».

Georgina hace gala en la entrevista de ser una persona muy familiar, algo que ha dejado de manifiesto con los hijos de Cristiano Ronaldo, a los que en breve dará un nuevo hermano: «Me encanta pasar el tiempo con los míos y es lo que más valoro».