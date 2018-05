Primera foto como marido y mujer Richard Gere y Alejandra Silva. / Hola! Richard Gere y Alejandra Silva han celebrado por todo lo alto su matrimonio, a pesar de haberse casado por lo civil en abril EL NORTE Miércoles, 16 mayo 2018, 13:32

Richard Gere y Alejandra Silva han celebrado su boda. Aunque hicieron oficial su matrimonio el pasado mes de abril, en el Registro Civil, no ha sido hasta el 6 de mayo cuando lo festejaron con una ceremonia en compañía de sus familiares en la que no faltó ningún detalle.

La ceremonia se desarrolló en las afueras de la ciudad de Nueva York. De la fiesta ha trascendido que Alejandra lució tres trajes distintos a lo largo de todo el día que duró la ceremonia mediante el rito budista y donde tampoco faltaron los toques españoles.

En el reportaje en exclusiva para la revista 'Hola!' se recogen algunas declaraciones relacionadas sobre cómo se enamoraron. Todo surgió en Positano, en la costa Amalfitana (Italia), en 2014. Richard Gere fue a un hotel propiedad de la familia de Silva que ella misma gestionaba y donde se conocieron.

Cuatro años después, la pareja se muestra más enamorada que nunca: «Soy el hombre más feliz del universo. ¿Cómo podría no serlo? Alejandra es bella, lista, sensible, divertida... ¡Y también es española! La tierra de reyes y reinas, la tierra de Cervantes y Buñuel, ¡insuperable!», apunta el actor, mientras que la española no se queda atrás: «uero de amor... cada mañana él me pregunta: '¿Qué te haría feliz hoy?' ¿Qué hay más romántico que un hombre que te compone canciones todos los días?».