Posible reconciliación de María Jesús Ruiz con Julio Ruz María Jesús Ruiz. / Instagram Él empresario no descarta retomar su relación con la modelo EL NORTE Lunes, 15 enero 2018, 12:32

María Jesús Ruiz vive en una encrucijada amorosa ya que no tiene muy claro con quien desea vivir. La modelo tiene dos hijas, una fruto de su relación con Julio Ruz y otra de José María Gil Silgado. Primero estuvo con Ruz, dejando a Silgado, y después regresó con el empresario con quien lo dejó posteriormente, acusándole de delincuente y maltratador. Por si fuera poco, ambos se interpusieron demandas muy graves. Aunque, posteriormente, la modelo desmintió las acusaciones y volvieron a salir cuando el empresario mantenía una relación con Marta Bustos, quien se enteró de la infidelidad de su pareja por televisión. Ahora, de nuevo, María Jesús y José María han roto y Bustos ha comentado para 'Socialité': «No les deseo que les pase nada malo, como una enfermedad, pero sí que todo lo demás les salga mal. Tanto a ella como a él», y ha añadido: «Conociéndole, seguro que me llamará, pero está todo cerrado. No quiero que nadie me hable de él, ni siquiera nuestros amigos comunes. Ya no existe para mí».

Después de los últimos episodios, nadie pone en duda que María Jesús Ruiz y Julio Ruz podrían retomar su relación. Sobre la separación de la modelo y Silgado, habló para 'Socialité' Julio, que comentó: «Lo venía venir. Yo sabía que cuando María Jesús despertara y se diera cuenta de todo... La gente no cambia». Sobre la posibilidad de retomar la relación: «Habría que hablarlo mucho. Es complicado, aunque el amor no desaparece de un día para otro. Jamás hablaré mal de la madre de mi hija. No es verdad que ella y yo nos lleváramos mal. Nuestra relación fue muy buena hasta que este tipo empezó con las llamadas constantes. Todo iba perfectamente hasta que ella dio a luz, no sé si fue por una depresión post parto, pero María Jesús se volvió más irascible. Pero todo ha estado bien».