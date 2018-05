Otra posible infidelidad de Isa Isa Pantoja. / Instagram Fue vista por un reportero de 'Sálvame' entrando en un hotel de Jérez con un chico llamado Toni EL NORTE Martes, 15 mayo 2018, 12:53

Continúan los rumores sobre una posible infidelidad de Chabelita a Alberto Isla. En esta ocasión, ha sido durante el transcurso de la Feria de Jerez. José Antonio León, reportero de 'Sálvame', se trasladó hasta la localidad gaditana donde habrían conseguido imágenes, por tanto, de la identidad del nuevo amigo de la hija de Isabel Pantoja: «Desatada podría ser el título de la actitud de Isa Pantoja en la Feria de Jerez. Y no hay un testigo ni dos, hay muchos. Dicen que ella iba como perdida, hablando con un chico que se llama Toni. Estuvo bailando de una forma que, sin ser moralistas, sería muy reprochables por parte de una pareja. Estamos intentando conseguir unos vídeos en los que se ve a ella entrar a un hotel primero y, después, a él y sí que salen juntos», comentaba León.

Pero no solo eso, una testigo relata que quiso hacerse una foto con Isa, ofreciéndoles llevar en coche a un hotel cercano, pero asegura que la famosa y su amigo Toni no quisieron hacerse la foto, lo que llevó a la testigo a pedirle 20 euros por el viaje. Apuntó que les dejó en la puerta del hotel, donde les fotografió mientras salián del coche: «Ellos iban al hotel, y al hotel no creo que fueran a jugar al parchís».

Pero la hija de la tonadillera podría haber puesto ya tierra de por medio: «Ahora Chabelita está de viaje con unos amigos, un viaje organizado desde hace ya tiempo. A este chico lo conoció el miércoles y el jueves se fueron a un hotel. Chabelita subió una foto con un amigo bailarín, que es quien le va a hacer la cobertura, pero el protagonista de la historia es otro», comentaba Gema López, que añadía: «Está engañando a la gente. Nos está tomando el pelo y va y hace una boda de mentira en 'Supervivientes' y después se va por ahí a costearselo con el engaño que tiene».

Por su parte, otro colaborador del programa, Rafa Mora, apuntaba: «A mí me dicen que las fotos de Chabelita con este chico saliendo de la caseta agarrados las hizo Alejandro Albalá. Y que ha sido él quien las ha difundido. Isa me escribe: 'Seguro que ha sido Albalá, pero no entiendo cómo se da bola a esto. Los vídeos del otro día los entiendo, pero esto no».

No obstante, José Antonio León señala que es Chabelita quien le envía una foto a Albalá con Iván González para provocarle. Toni, el amigo de Isa, dijo que no quería verse metido en estos líos ya que no le interesa.

«Si no quieres que pasen estas cosas, no se van dos personas que tienen o han tenido pareja desde hace poco, juntos. Nunca sabremos lo que pasó en el hotel», señalaba Rafa Mora.

Como era de esperar, Anabel Pantoja 'saltó al ruedo' para defender a su prima: «Pues no compréis las revistas ni comentéis lo que hace. Cuando salgan los testigos y nos enseñen estas pruebas que dicen que hay, pues pediré perdón o me callaré, pero es mi familia».