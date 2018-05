Posible flechazo entre Antonia Dell'Atte y Fortu Los cuatro participantes del reality. / Cuatro El pasado miércoles comenzó una nueva edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' EL NORTE Jueves, 3 mayo 2018, 12:07

El miércoles, 2 de mayo, comenzó una nueva edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' que tiene como participantes a Antonia Dell'Atte, Óscar Martínez, Alba Carrillo y Fortu, este último encargado de elaborar la primera cena del concurso que será calificada por el resto de los famosos.

Antes de sentarse a la mesa llegaron las presentaciones y el primero fue Fortu que lo hizo como un rockero al que se le da muy bien las labores de casa. A continuación le llegó el turno a Antonia Dell' Atte quien comentó: «Fui musa de Giorgio, Giorgio Armani, quien me cogió por mi perfil» y, además reconoció que reza el rosario todas las noches, aunque sus motivos por los que ser creyentes son un tanto particulares: «Me gusta más Jesús que Buda, porque Jesús es más guapo», aseguraba.

Después le tocó a Óscar Martínez quien reconocía haber pasado de presentar hasta cuatro programas diarios a no presentar nada. La encargada de cerrar el turno de presentaciones fue Alba Carrillo quien reconoció que para las cenas solo quiere un buen plato de comida con salsa para poder mojar bien.

Antonia fue la primera en llegar a la casa de Fortu quien le dijo al verla: «Me tienes atacado de los nervios, porque eres muy guapa». El rockero se puso tan nervios que no podía ni abrir una botella de vino, después al ver llegar a Carrillo pensó que le podía liar alguna al tener en cuenta su fama en la pequeña pantalla.

Pero lo que más llamó la atención de la noche fue el tonteo entre Dell'Atte y Fortu. Él, avisaba en las declaraciones ofrecidas al programa, que, de no tener novia, la italiana no se le escapaba, mientras que ella le hacía comentarios tales como «Fortu, no te voy a mirar más porque me voy a quedar embarazada».

El rockero preguntó a su invitada: «¿Has estado casada?» y ésta le contestaba: «Estuve casada con Alessandro Lequio. Después de cuatro meses de novios. Me lo pidió el mismo día de conocerme. El mismo día que yo me casé con Alesandro, me pidió el divorcio. Pero ahora yo le adoro. Hace ocho años yo tomé la actitud de perdonar y olvidarme todo. Pero el culpable fue él, pero también influía Ana Obregón, aunque ella también fue una víctima. Tendría que haber sido más sincero. Pero ellos no se casaron porque querían fama, era como un juego», señalaba.