Posible boda de Raquel Bollo
EL NORTE Jueves, 27 julio 2017

Raquel Bollo vuelve a estar de actualidad. Si antes era una de las encargadas de apotar informaciones sobre los famosos en 'Sálvame', ahora es de ella de quien se habla en el programa de Telecinco. Parece que la excolaboradora ha vuelto a encontrar al hombre de su vida y tal es así que ya han comenzado a surgir rumores de boda.

Durante el programa se ha comentado el cambio de residencia de Raquel. Ha abandonado su casa y se ha instalado en un casoplón en la capital hispalense, propiedad de su empresario. Pero por lo que parece no todo son buenas noticias, ya que la expareja de su conquista ha expresado su malestar, aunque no ha querido salir del anonimato. Unas declaraciones a las que no ha querido hacer referencia Raquel que simpletemente se ha limitado a decir: «Estoy muy enamorada».

María Patiño ha aportado el dato de que Raquel y su nueva pareja se conocieron en la pasada Feria de Abril y desde ese momento no se han separado un solo minuto, lo que les ha llevado a plantearse una boda inmediata.

Todo indica a que su nueva pareja es un empresario sevillano que tiene una hija de 12 años de una relación anterior y que nunca se ha casado. Cuenta con una gran finca en la que celebra bodas y donde se encuentra su residencia habitual, según publica 'Chance'.