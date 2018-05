El Polideluxe dejó claro que Tony Rodríguez hará cualquier cosa por hacerse famoso Tony Rodríguez en 'Sábado Deluxe'. / Telecinco El amante de Isa Pantoja ha acudido a 'Sábado Deluxe' donde ha dejado al descubierto sus intenciones EL NORTE Lunes, 28 mayo 2018, 16:46

Tony Rodríguez ha vuelto a sentarse como invitado en 'Sábado Deluxe'. La primera vez que apareció nos sorprendió con su afirmación de que había estado hasta con diez mujeres famosas, entre ellas María Lapiedra. Esta declaración levantó las sospechas de los colaboradores sobre la intención del invitado de alcanzar la fama y para ello estaba dispuesto a todo. Además, a lo largo de la entrevista no habló demasiado del motivo por el que fue llamado por el programa: hablar de su encuentro con Chabelita.

En su segunda visita se sometió al polígrafo, de tal forma que se pudieron conocer sus verdaderas intenciones. Al contar su versión del encuentro con la hija de Isabel Pantoja, Conchita determinó que mentía y que sí había habido un beso entre ellos. Estas afirmaciones no les cuadraba a los colaboradores del programa ya que no coincidían con la versión de la semana pasada: «Pero si en una previa dice una serie de burradas y ahora miente por decir que se besó», añadía Belén Esteban.

Una de las preguntas que le hicieron fue muy clara: «¿Te liaste con Chabelita solo porque es famosa y la hija de Isabel Pantoja?», pero éste dijo que no, aunque el polígrafo decía que mentía. «Lo más asqueroso de todo es que has dado detalles de un supuesto encuentro íntimo a los tíos, porque os movéis así entre machos, que ni siquiera yo contaría de la intimidad de mi pareja a mis amigos», apuntó María Patiño.

Tony Martínez insistía en que toda la información no había salido de él: «Yo le escribí a Isa diciéndole que estaban saliendo cosas y que no quería que me perjudicasen», un comentario que generó la risa de los presentes. «Tony estás quedando fatal», de dijo Jorge Javier Vázquez.

Él insistía en que no había pactado la entrevista hasta el jueves, pero el director de 'Sálvame' le desmentía y decía que el martes ya se había puesto en contacto con él y que la entrevista se había dado el miércoles a las 10 horas.

Ante el camino que estaba tomando la entrevista, Jorge Javier soltó una 'bomba': «Tenemos una primera [entrevista] previa de Tony que no ha llegado ni a los colaboradores porque era tan fuerte lo que contaba de Chabelita que no se podía emitir». El invitado claramente nervioso insistía en que su intención cuando se puso en contacto con el programa era desmentir lo ocurrido, algo que no le encajaba a Jorge Javier: «Tu apareces aquí para desmentir una noticia y, al contrario, lo que haces es una previa que dicen que es tan terrible que no se puede emitir por ofensiva, obscena e inadecuada» y Patiño añadía: «Y luego el sábado dices que eres un caballero y no quieres entrar en detalles»

Rafa Mora, otro de los colaboradores, anunció que la exnovia de Tony estaba viendo el programa y que estaba destrozada por todo lo que estaba diciendo, lo que la llevó a entrar en directo: «A la primera persona a la que estás deshonrando es a ti mismo, que no tienes que valorar ni querer como hombre». También reconoció que tiene una dependencia con la televisión: «Es una persona que me ve que me llegan las ojeras al suelo y sigue haciendo los programas como los hace, con una sonrisa, y me llama y me dice que todo esto es mentira».

Su ex acababa su intervención definiendo a la que fue su pareja: «Estás haciendo el ridículo. Me da pena. Retrocede, pide perdón, cambia como persona, y ya no por mí porque conmigo no hay nada que hacer. Esto es algo serio».